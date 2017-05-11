Из-за лопуха жительницу Воронежа едва не отправили в полицию

Отмечается, что сотрудники полиции приняли собирающую лопухи женщину за наркоманку, которая разыскивала в кустах "закладку". "Наводку" правоохранителям дали две старушки, которые не могли уснуть ранним утром.

Как рассказала жительница Воронежа, ее подруга вычитала в интернете рецепт лечения трещин на пятках, основанный на лопухах. Так как у нее за домом есть небольшой лесок, женщина согласилась помочь подруге и нарвать заветного лопуха для применения народного способа лечения.

Ранним утром она отправилась с мешком в лес и намеревалась уйти подальше, однако наткнулась на лопухи около леска. Увлеченная процессом вырывания лопуха, женщина не заметила двух сотрудников полиции и двух бабушек, которые появились за ее спиной. Правоохранители моментально остановили женщину и поинтересовались, что она в такую рань делает в лесу. Честно признавшись, что рвет лопух для лечения трещин на пятках, женщина вызвала недоумение у полицейских.

Они потребовали, чтобы она показала мешок, а когда увидели содержимое, тут же извинились и помогли собрать листья обратно. Оказалось, что женщину едва не забрали в полицию из-за того, что две бабушки сообщили о наркоманке, ищущей "закладку" в кустах. О произошедшем жительница Воронежа рассказала в соцсети и отметила, что народная медицина к добру не приводит.