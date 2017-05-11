В Омске пьяный водитель протаранил две иномарки и спокойно допил свой коньяк

Невозмутимый виновник аварии спокойно отошел в сторону и принялся допивать свой коньяк в ожидании Госавтоинспекции. Видео с инцидентом появилось в одной из соцсетей.

Как стало известно, в Омске на пересечении улиц Маяковского и 5-й Линии пьяный водитель не смог справиться с управлением и стукнул сразу два автомобиля. Отмечается, что сначала он врезался в Toyota RAV4, а затем, пытаясь скрыться с места ДТП, сдавал назад и врезался в другую Toyota, которая ехала за ним.

Он тут же попытался сбежать, однако пострадавшие автомобилисты вытащили его из машины и усадили на тротуар, где и стали ожидать Госавтоинспекцию. Примечательно, что все это время молодой человек не выпускал из рук бутылку с коньяком, которую принялся осушать сразу же, как вышел из машины.

Его поведение настолько возмутило водителей, что один из них нанес виновнику ДТП удар по лицу такой, что тот упал. В настоящий момент остается неизвестным, чем закончилось разбирательство по факту произошедшего ДТП.