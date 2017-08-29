СМИ: Погибший в ДТП с поездом 17-летний волгоградец предвидел свою смерть

Об этом рассказали друзья погибшего. За несколько дней до трагедии 17-летний Никита видел странный сон.

СМИ стало известно о том, что погибший 17-летний житель Волгоградской области мог предвидеть свою скорую гибель. Об этом рассказали его друзья, которые поделились с прессой событиями из последних дней жизни подростка. Отмечается, что за два дня до своей смерти, 28 мая, Никита вместе с друзьями отправился на прогулку, во время которой рассказал о странном сне. По его словам, ему приснился погибший от отека легких приятель, который позвал парня с собой и затем они обнялись.

Также на прогулке парень был грустным и пытался уединиться, постоянно отсаживаясь от своих друзей на другую скамейку. Друзья погибшего предполагают, что Никита просто предвидел свою смерть и не хотел об этом никому рассказывать, чтобы не расстраивать. Они уверены, что молодой человек не знал, как именно погибнет, иначе трагедии удалось бы избежать.

Напомним, 30 мая на переезде поезд сбил грузовой автомобиль, который хотел проскочить раньше. Отмечается, что грузовик застрял, а водитель, поняв, что трагедия неизбежна, выпрыгнул в окно. В машине остался только 17-летний Никита, который дремал и не был предупрежден о трагедии. Его зажало в автомобиле, когда спасатели вытащили его, парень еще был жив. Он скончался от многочисленных травм в больнице.

Как рассказала мать погибшего, это был второй рабочий день подростка, он каждое лето подрабатывал, чтобы помочь деньгами своей многодетной семье. Она надеется, что водителя накажут по всей строгости закона и посадят в тюрьму.