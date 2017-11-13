В украинском ночном клубе прогремел взрыв: неизвестный бросил гранату

10 июня в районе 06:00 часов утра в ночном клубе города Сумы взорвалась граната. В инциденте пострадали 7 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщают украинские СМИ, ночь с субботы на воскресенье в городе Сумы не обошлась без происшествий. В ночном клубе «Луна» прогремел взрыв. По данным, мужчина 1990 года рождения взорвал гранату. Полиция уже задержала подозреваемого, откуда у него была граната – пока что не известно. По некоторым данным, мужчина в балаклаве бросил гранату и попытался скрыться, однако вскоре его задержали. Мотивы такого поступка пока что не раскрываются.

В инциденте есть пострадавшие. В Сумскую областную больницу попали 7 человек, у двоих из них состояние оценивается как тяжелое. Еще один человек получил ранение руки. Детали и подробности случившегося уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции Украины.