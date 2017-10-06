Под Орлом грузовой поезд сбил автобус, есть погибшие

В результате страшного ДТП три человека погибли, еще девять находятся в больнице с тяжелыми травмами. По некоторым данным, попавший под поезд автобус перевозил коллектив художественной самодеятельности.

Как сообщается, в воскресенье, 10 июня, в населенном пункте Гать Орловской области грузовой поезд на переезде сбил пассажирский автобус, который перевозил коллектив художественной самодеятельности. По некоторым данным, автобус следовал в Липецкую область, в детский лагерь.

Предполагается, что спровоцировал ДТП водитель автобуса, который выехал на оснащенный семафором переезд и решил быстро проехать перед приближающимся поездом, однако ему это не удалось. Отмечается, что в результате ДТП погибли как минимум три человека, еще девять находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, всего в автобусе находились 15 человек, включая водителя, детей в пассажирском транспорте не было. В настоящий момент ведется проверка по факту ЧП, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.