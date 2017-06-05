В Иркутске из ТРЦ «Сильвер Молл» из-за пожарной сигнализации эвакуировали более 1 000 людей

Инцидент случился утром 10 июня, сигнализация сработала в супермаркете «Лента», который расположен на территории ТРЦ. Инцидент прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.

Как сообщается, в гипермаркете «Лента» сработала система пожарного оповещения. К ТРЦ приехали спасатели в количестве 40 человек. Помимо этого, вместе с личным составом на место инцидента прибыло еще 9 единиц специальной техники.

В СМИ появилась информация о том, что система пожарного оповещения сработала в районе 11 часов. Посетители самостоятельно эвакуировались из здания «Сильвер Молла». В общей сложности, из ТРЦ вышли больше 1 000 человек.

В МЧС заявили, что тревога оказалась ложной. Пожара или другого происшествия в ТРЦ не случилось. После того, в «Сильвер Молле» поработали спасатели, люди смогли вернуться обратно в здание. При эвакуации и самостоятельной ее организации никто не пострадал.