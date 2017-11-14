В Польше разбился украинский самолет, есть пострадавшие

По данным СМИ, украинский самолет легкомоторного типа обрушился в аэропорту польского города Жешув. Воздушное судно шло на посадку, но попытка оказалась неудачной – транспортное средство разбилось.

Согласно предварительной информации, при крушении самолета получили травмы три человека. Один из пострадавших был доставлен в медицинское учреждение, его транспортировкой занимались врачи на вертолете.

Состояние людей, получивших травмы, пока что не уточняется. В аэропорту, где самолет потерпел крушение, ряд других воздушных суден перенаправили в другие аэропорты. На месте инцидента пока что не принимаются рейсы, из-за чего круизный лайнер, летевший из Варшавы, вернули обратно в столицу. Помимо этого, самолет из Лондона сменил маршрут и направлен на посадку в Краков.

Об инциденте сообщили СМИ из Польши. По данным, самолет, рухнувший в польском аэропорту, был украинским. Причины крушения и детали инцидента пока что не уточняются.