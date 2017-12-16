В Башкирии мужчина украл детскую инвалидную коляску

В Башкирии мужчину осудили по статье "кража". Сообщается, что он украл детскую инвалидную коляску.

Согласно информации правоохранительных органов, мужчина украл детскую инвалидную коляску в подъезде одного из жилых домов. Ее стоимость примерно 120 тысяч рублей. Когда жена вора узнала, что украденное принадлежит ребенку с инвалидностью, то она поспешила вернуть все обратно. Мужчина на допросе полностью признал свою вину и рассказал о причинах своего преступления. По его словам, он украл коляску, потому что у самого на такую вещь средств не было. Согласно его заявлению, коляска необходима была ему для того, чтобы встретится с ребенком.

Правоохранительные органы отмечают, что ранее обвиняемый уже был судим по статье "кража".

Напомним, что недавно в Нефтеюганске мужчина украл из магазина около 90 плиток шоколада. Правоохранительным органам он признался, что еще с самого детства страдает тем, что является ужасным сладкоежкой, а денег на лакомство у него не было. За свою любовь к шоколаду мужчина может быть лишен свободы на 2 года.