Под Ярославлем обвиняют мужчину, державшего сына на цепи

Под Ярославлем возбудили уголовное дело на жителя, который жестоко воспитывал сына. Сообщается, что он держал мальчика на цепи.

Сейчас 13-летнего ребенка отправили в больницу для оказания необходимой для него помощи. Его же отец, которого обвиняют в преступлении, решил скрыться. Сейчас правоохранительные органы разыскивают мужчину. Представитель следственного комитета в области отметил, что обвиняемый совершал жестокие меры и наносил сыну физические и психологические травмы. К слову, кроме пострадавшего в семье также растут еще четверо несовершеннолетних детей. Сотрудники полиции решают вопрос о том, чтобы лишить родителей прав на их воспитание.

Известно, что мужчину обвиняют в преступлении по статье "истязание". За такое ему могут присудить до 7 лет лишения свободы. Напомним, то недавно в Зауралье мужчина убил свою 10-месячную дочь. Согласно информации следствия, он вернулся домой в нетрезвом состоянии и был весьма раздражен из-за крика ребенка. Тогда он стал избивать малышку, после чего бросил ее на пол. Из-за тяжелых травм ребенок умер на месте преступления. Труп дочери обнаружила мать, которая пришла покормить ее. Правоохранительные органы задержали убийцу. На допросе он не отрицал своей вины. Сейчас обвиняемый ожидает решение суда.