В Ломоносове возле вокзала загорелся торговый центр

В Ломоносове вечером 9 июня жители заметили густой дым из здания торгового центра "Меньшиков-холл".

Торговый центр находится рядом с вокзалом города. Свидетели сообщили, что пожар начался в одном из домом на улице Кронштадтской. После этого огонь захватил и крышу здания торгового центра рядом. На место происшествия приехали сотрудники пожарной службы.

Представитель торгового центра подтвердил информацию и рассказал, что сигнал о пожаре сработал примерно в 16:40. По его словам, все причины происшествия уже выясняются. Предварительно, из-за пожара никто не пострадал, а в самом "Меньшиков-холл" посетителей в этот момент не было.

Пожарная служба заявила, что во время производства кровельных работ произошло возгорание в жилом двухэтажном здании. Пожар приехали тушить 30 работников службы и шесть единиц специальной техники.