В подъезде жилого дома на западе Москвы жители нашли настоящую живую рысь

Рысь забилась в угол и шипела на жильцов, ее поймали спасатели. Как оказалось, дикая кошка, которая испугала людей дома на Кутузовском проспекте, является представителем вида степной рыси каракала.

Как сообщается, жители многоэтажного дома на Кутузовском проспекте нашли в подъезде рысь. Животное было напугано, оно забилось в угол и рычало на людей. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Они окружили рысь и поймали ее в клетку. Как сообщают СМИ, рысь рычала на людей, что выглядело пугающим.

Животное увезли в центр для реабилитации диких зверей. Было установлено, что рысь является представителем вида каракалов. Животное сбежало из квартиры, так как в ней была плохо заперта дверь. Один из жильцов дома держал у себя рысь в качестве домашнего животного. Специалисты начали проверять условия содержания рыси в неволе.