В Калининграде водитель хотел высадить пожилого человека

В калининградском автобусе разгорелся конфликт. Кондуктор резко стал оскорблять пожилого мужчину.

Кондуктор на весь салон стал заявлять, что от пенсионера ужасно пахнет. После этого водитель стал говорить то же самое. Пожилой мужчина очень растерялся в такой ситуации и решил объяснить, почему от него исходит какой-либо запах. Он рассказал, что у него на ноге заживает старая рана и, возможно, она несет за собой такой запах. В ответ на это ни кондуктор, ни водитель не извинились. Мужчина, сидевший за рулем, только еще раз выругался в адрес старика.

Свидетели ситуации просто в шоке от поведения кондуктора и водителя. Очевидцы подчеркивали, что они обзывали пожилого человека, называя его собакой за его запах, который, по мнению других пассажиров, больше никого не напрягал.

Напомним, что недавно в Калининграде произошла драка между пассажирами автобуса. Причиной для ссоры стало то, что две женщины перевозили с собой собаку без намордника. Мужчина, находившийся рядом, сделал им за это замечание, за что они на него набросились с оскорблениями. Женщины заявляли, что они выполнили все правила и у собаки даже был билет. Когда мужчина выходил из транспорта, то одна из скандалисток пнула его. После этого началась драка. К месту происшествия прибыли патрульные полицейские.