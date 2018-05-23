Ревнивая астраханка расправилась с сожителем кувалдой

В Астрахани молодая женщина убила сожителя, когда стала ревновать его.

Согласно информации следствия, мужчине было полные 63 года. Его 27-летняя сожительница стала ревновать его к сестре экс-супруги. После очередной ссоры мужчина лег на кровать и отвернулся от женщины. Обиженная обвиняемая решила отомстить и взяла в руки кувалду, которой нанесла несколько сильных ударов по голове пожилого мужчины. Сообщается, что от тяжелых травм потерпевший умер сразу на месте происшествия. Женщину задержали сотрудники полиции. Она находится под стражей и ждет приговора суда.

Напомним, что недавно произошла аналогичная ситуация. В Горном Алтае женщина в нетрезвом состоянии зашла к своей соседке, где обнаружила, как та распивает алкогольные напитки с ее сожителем. Обвиняемая стала ссориться с мужчиной. В один момент женщина разозлилась и взяла в руки нож, которым ударила сожителю в грудь. В итоге он умер на месте происшествия от большой потери крови. Правоохранительные органы задержали убийцу. Сейчас все доказательства преступления направлены в суд для дальнейшего разбирательства.