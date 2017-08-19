«Не пережил рабочую субботу»: В Новосибирске самогруз опрокинулся набок

В Сети появилась информация о том, что в Новосибирске неподалёку от станции метро «Золотая нива» случилось ДТП с участием самогруза. Транспортное средство опрокинулось набок в связи с тем, что там некорректно расположили груз, как сообщает HotGeo.

Авария имела место на улице Бориса Богаткова. Самогруз занимался перевозкой бордюрного камня, так как владелец одного из домов затеял ремонт. Плит на одной стороне оказалось слишком много, потому транспорт сильно накренился и опрокинулся. Интернет-пользователи предположили, что самогруз «не пережил рабочую субботу».

Комментаторы подчеркнули, что наверняка транспортное средство ездило без перерыва всё это время, а потому техника измоталась. Сложно было наверняка и водителю. Интернет-пользователи в шутку пожелали обоим «хотя бы не спиться при таком графике».