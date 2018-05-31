В Севастополе мужчину осудили за разговоры об интиме

Житель Севастополя вел интимные разговоры, находясь в библиотеке.

Отмечается, что в местной библиотеке он познакомился с несовершеннолетним мальчиком. С ребенком обвиняемый обсуждал тему секса, а также показывал ему порнографию на своем мобильном телефоне. Как только это выяснили, то правоохранительные органы проверили мужчину. В его телефоне обнаружили материалы с детской порнографией. За то, что он несколько месяцев занимался развращением несовершеннолетнего, его задержали. Суд вынес приговор обвиняемому в виде 4,5 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Усть-Илимске осудили мужчину, который надругался над ребенком. Правоохранительные органы нашли необходимые доказательства того, что житель города оказался насильником и педофилом. Суд присудил ему 13 лет лишения свободы, однако обвиняемый подал заявление в апелляционный суд, так как он не был согласен с таким наказанием и свою вину он не признавал. Однако его жалобу отклонили и он остался в тюрьме.