В калининградском автобусе произошла драка из-за собаки с билетом

В Калининграде пассажиры автобуса подрались из-за собаки.

Выяснилось, что в автобусе ехали две женщины, с которыми был пес породы "алабай". Мужчина, находившийся с ними в транспорте, сделал замечание дамам из-за того, что их собака ехала без намордника. Завязалась ссора. Женщины посоветовали самому мужчине надеть намордник, подчеркнув, что их пес имеет билет, что соответствует всем правилам. В разгаре конфликта завязалась драка: началось все с того, что тогда, когда мужчина выходил на своей остановке, одна из его собеседниц пнула его. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Происходит разбирательство.

Напомним, что недавно в Архангельске девушка пострадала из-за поездки в автобусе. Случилось ДТП, когда водитель одного автобуса не уступил дороги другому, что противоречило правилам дорожного движения. Мужчина, находившийся за рулем общественного транспорта принял решение резко затормозил. В результате этого девушка-пассажирка упала и получила серьезные ушибы.