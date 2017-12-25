В Тверской области мужчина задавил товарища спиленным деревом

Житель Калининского района поплатился жизнью за нарушение техники безопасности. Подробности инцидента рассказала пресс-служба областного СУ СК.

По информации правоохранителей, 26 мая двое мужчин валили лес рядом с деревней Непеино. Представители СК не сообщили, было ли у них разрешение на такую деятельность. Один из лесорубов подпилил одно из деревьев, которое начало падать в сторону другого. Спиленный древесный ствол насмерть задавил нерасторопного товарища.

Следователи узнали о гибели человека из-за халатности. Они задержали выжившего жителя Тверской области и возбудили против него уголовное дело по 1 части 109 статьи Уголовного кодекса. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, ожидают результатов назначенных экспертиз и опрашивают свидетелей.