В Зауралье мужчина убил 10-месячного ребенка

В Зауралье взят под стражу мужчина. Его обвиняют в убийстве ребенка.

Согласно информации следствия, 28-летний молодой человек пришел домой в нетрезвом состоянии. 10-месячная девочка заплакала, что его разозлило. Сначала он стал избивать младенца, чтобы больше не слышать этот крик. После этого отец бросил свою маленькую дочь на пол. Спустя некоторое время после убийства горе-отец пошел спать. Мать малышки встала для того, чтобы покормить дочь, но обнаружила ее мертвой. Испуганная женщина вызвала "скорую помощь" и сотрудников полиции.

Известно, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Сейчас убийца малышки находится под стражей и ожидает решение суда. К слову, он полностью признал свою вину и подтвердил, что в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что недавно в Омске женщина, которая выгуливала собаку, обнаружила брошенного младенца. Ребенку был завернут в кусок ткани. Женщина отвезла новорожденного в больницу, где ему оказали нужную помощь врачи. Выяснили, что малыш был отравлен алкоголем. Подозревают, что роженица страдала алкоголизмом. Правоохранительные органы разыскивают мать брошенного ребенка.