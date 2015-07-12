В Москве умер народный артист Игорь Охлупин

9 июня ушел из жизни один из лучших актеров столичного театра имени Маяковского. В субботу о большой потере рассказали представители учреждения.

79-летний Игорь Охлупин умер утром в Москве из-за болезни, которую безуспешно пытался побороть в одной из клиник. Театр выражает соболезнования родственникам и близким народного артиста РСФСР. Коллеги покойного пока не располагает информацией о времени и месте прощальной церемонии.

Игорь Охлупин работал в театре имени Маяковского с 1960-го года. Долгий период он был ведущим актером. Одной из главных ролей покойного считается образ Митча в знаменитом спектакле "Трамвай "Желание"". Играл он и накануне смерти даже в своём преклонном возрасте. Как и любой талантливый актер - показался в кинематографе. Среди прочих ролей выделяется Филипп Соломин из фильма "Сибирада" режиссера Андрея Кончаловского.