"Просто жесть": в Южно-Сахалинске сотрудники штрафплощадки резали лошадь на виду у горожан

9 июня региональные СМИ сообщили о кровавых следах у ворот учреждения и окровавленной туше, висящей на кране во дворе. Об этом журналистам рассказали очевидцы.

По предварительной информации, сотрудники штрафплощадки на 3-й Строительной улице при поддержке директора отыскали раненную лошадь и притащили на территорию стоянки. Разделывая тушу, они резали животное прямо во дворе, что было видно жителям близлежащих жилых домов. После этого лошадиный труп подвесили на автомобильном кране и накрыли простыней.

Неприятное зрелище оказалось на виду у горожан - кровь проступала через ткань, а некоторые части тела выступали наружу. Это шокировало не только автомобилистов, приходящих за своим транспортным средством. Прикрытая туша была видна из домов и общественной бани. "Просто жесть," - так свидетели описали увиденное.

После жалоб в ситуацию вмешался Станислав Кузнецов, руководитель компании "Север", владеющей штрафплощадкой. В тот же день он уволил директора "по собственному" и выразил СМИ возмущение по поводу инцидента. Он отметил, что экс-сотрудник добросовестно исполнял свои обязанности три года. Однако теперь даже не осознает свой проступок. По словам Станислава Кузнецова, останки лошади убрали с крана, а управление штрафстоянкой принял на себя другой сотрудник.