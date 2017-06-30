Сильный ураган в Индии привел к смерти 30 человек

Как минимум, три десятка жителей штата Уттар-Прадеш ушли из жизни во время природного катаклизма. 9 июня о жертвах рассказали журналисты местного канала NDTV.

Ураган в Индии сопровождается грозой, ливнями, и сильными шквалами ветра. Он привел к смерти не менее 30 человек, бросая на них деревья, крыши зданий, тяжелые конструкции с улиц и разряды молний. Ещё около 20 получили различные повреждения.

Власти Индии передают, что катаклизм в штате начался после экстремальной температуры - до 42 градусов. Теперь эпицентр разрушительного явления смещается к северу страны. Они предупреждают о новых пострадавших. Чтобы избежать травм, индийские спасатели призывают местных жителей и туристов быть максимально бдительными.