В Новосибирской области выгорел частный дом

Во «ВКонтакте» в группе Новосибирской службы эвакуации появилось сообщение о возгорании в частном доме на улице Юрия Смирнова в Дзержинском районе Новосибирской области. Пострадавших не имеется.

Пожар начался в утреннее время. Огонь быстро перекинулся на соседний дом, приведя к повреждениям крыши, как сообщает «Версия.Инфо». Пожар локализовали через 15 минут после того, как поступил вызов. Причина выгорания в настоящее время не известна.

В Сети предположили, что хозяин дома мог забыть о противопожарной безопасности в преддверии праздников. Само тушение пожара подписчики группы раскритиковали, отметив, что хорошо, что «вообще приехали», однако плохо, что строение спасти всё-таки не удалось. Стоит отметить, что в Новосибирской области произошло установление особого противопожарного режима, и в местном МЧС просят жителей быть более внимательными.