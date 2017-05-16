Житель Омска поспорил и был зарезан

В Омске 7 июня примерно в 22:55 поступил вызов в правоохранительные органы. Тогда сообщали о раненом мужчине.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия. Они увидели перед собой трех мужчин: двое просили помощи, а их товарищ лежал на полу и истекал кровью. Полицейские обнаружили, что пульса уже нет. Соседи вызвали "скорую помощь", однако врачи лишь констатировали, что мужчина умер от тяжелого ранения.

Один из инсайдеров рассказал, что эта квартира съемная к к нему зашли товарищи, чтобы выпить и пообщаться. Правда, когда все достаточно выпили, что разгорелась ссора. Во время конфликт один мужчина взял в руки нож и нанес сильный удар другому. Подозреваемого в преступлении быстро задержали. Ему оказалось 40 лет. Также выяснилось, что он был рецидивистом и уже был судим за мошенничество и воровство, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилование. Сейчас он находится под стражей, а сотрудники полиции продолжают проводить расследование по факту случившегося.

Напомним, что недавно в Мончегорске мужчина убил гостя, который не хотел уходить. Оказалось, что товарищ зашел к хозяину дома и просидел там немного времени. Когда хозяин попросил удалиться из жилья, то в ответ он услышал отказ. Между приятелями завязалась ссора. Мужчина вывел своего гостя на лестничную клетку, нанеся ему перед этим немало ударов по всему телу, и тот упал, ударившись о порог. Пострадавший умер на месте происшествия. Правоохранительные органы задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье "убийство по неосторожности".