Астронавты МКС выдали Папе Римскому космический комбинезон с католической накидкой

8 июня понтифик Франциск провел встречу с экипажем 53-й миссии Международной космической станции, а также их близкими. Мероприятие освещают корреспонденты информационного агентства Associated Press.

Астронавты были польщены вниманием со стороны Папы Римского. Из уважения они выдали главе католиков синий комбинезон для космических путешествий. Вдобавок к традиционному наряду, Франциск получил от космонавтов белую католическую накидку, которая полагается священникам по сану.

Ценный подарок Папе Римскому вручил Поало Несполи из Италии. Он отметил, что комбинезон сделан индивидуально для понтифика.

Франциск давно проявляет интерес к космической сфере. Ранее он организовал видеомост с астронавтами МКС и разговаривал с ними в течение 25 минут.