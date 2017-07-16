Знакомые рассказали о здоровье и вероятной причине смерти Игоря Ляха

8 июня стало известно о смерти российского актера, сыгравшего Лёньку в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Источники среди близких покойного поделились некоторыми подробностями.

По предварительным данным, Игорь Лях скончался на 56-м году жизни примерно в пять часов утра. Смерть настигла его дома в Москве. За три дня до гибели заслуженный артист РФ ходил на работу в Высшее театральной училище имени В.Меньшова - читал курс будущим коллегам. Он не сообщал о проблемах со здоровьем и выглядел вполне нормально.

Как рассказали столичным СМИ знакомые Игоря Ляха, вероятной причиной печального происшествия мог стать инсульт или инфаркт. Однако родственники этого официально пока не объявили. Пока неизвестно также, когда и где будет организована прощальная церемония.