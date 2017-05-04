Звезда фильма "Любовь и голуби" Игорь Лях скончался на 56-м году жизни

Исполнивший роль парня Лёньки в популярнейшем советском фильме режиссера Игоря Меньшова умер в Москве. Об этом 8 июня на Facebook пишут коллеги покойного.

Одним из первых о смерти звезды фильма "Любовь и голуби" рассказал Дмитрий Корепин, актер МХАТ. Затем трагическое известие написала сотрудница Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. Ей Игорь Лях приходится однокурсников. Позднее о гибели актера столичным СМИ объявили представители Высшего театрального училища им. М.Щепкина - здесь покойный с 2009 года трудился худруком курса. Руководство узнало новость от родственников актера, однако не владеет информацией об обстоятельствах смерти Игоря Ляха. В театре добавили, что помогут семье коллеги материально.

Заслуженный артист Российской Федерации родился в 1962 и ушел из жизни на 56-м году. Он получил образование в Высшем театральном училище Щепкина и после долгое время играл в театрах: Малом, Российской армии, а также театре имени М.Н.Ермоловой.

В кинематографе он исполнили различные роли в картинах "Недоросль", "Мой любимый клоун", "Жил-был Шилов", "Ха-би-ассы", "Заговор скурлатаев", "Святое дело", "Тариф новогодний", "Елки 3" и прочих.

В 2000-м году он вернулся в родное училище в качестве преподавателя "Мастерства актера". Позднее стал художественным руководителем курса и поставил ряд спектаклей. Помимо звания Заслуженного артиста РФ, Игорю Ляху в 2009 году вручили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.