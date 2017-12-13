В Ярославле бездомный убил свою собутыльницу

31-летнему жителю города Ярославль предъявили обвинение в том, что он причинил 50-летней женщине тяжкий вред здоровью, который повлек за собой смертельный исход.

Происшествие произошло в ночь с 3 на 4 июня на стройке дома на улице Лескова в Ярославле. Бездомный и его знакомая употребляли горячительные напитки, после чего затеяли ссору. На почве конфликта возникла драка, потерпевшая получила несколько ударов кулаком в живот и ближе к утру умерла из-за полученных травм.

Бездомный рассказал, как убил свою собутыльницу рабочим, которые были на соседней стройке, а они донесли эту информацию сотрудникам правоохранительных органов. Полиция задержала преступника, однако службы правопорядка сообщили, что расследование еще не закончено.