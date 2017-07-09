В Самаре внук убил бабушку марганцовкой

В Самаре мужчина убил свою бабушку. Выяснилось, что он засыпал ей в рот марганцовку.

Согласно информации следствия, мужчина воспользовался тем, что пожилая женщина была не в силах сопротивляться. Он засыпал прямо в рот марганцовку в виде порошка 85-летней пенсионерки. Пострадавшую отвезли в больницу, где за ее жизнь боролись медики. К несчастью, спасти ее уже не удалось. Некоторое время спустя она умерла. Сотрудники правоохранительных органов задержали внука-убийцу и возбудили в его отношении уголовное дело.

Также полицейские выяснили, что он стоит на учете из-за психоневрологических проблем. Сейчас его отправили на принудительное лечение в клинику. Покидать учреждение ему строго запрещено. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности случившегося.

Напомним, что в Краснодарском крае внук убил свою бабушку, которая была инвалидом. Правоохранительные органы сообщили, что 80-летняя пенсионерка испытывала проблемы со здоровьем и не могла ходить, из-за чего ей требовался уход. Ее внуку надоело ухаживать за бабушкой, часто он повышал голос на женщину. В определенный момент во время ссоры он взял ее металлические ходунки и нанес ей несколько сильных ударов. Через несколько дней от тяжелых травм женщина умерла, так как она не получила нужного лечения: преступление ее внук старался скрыть. Мужчину задержали сотрудники полиции и теперь они ведут расследование по факту убийства.