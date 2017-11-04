Поливомоечная машина заменила пожарных у горящего автомобиля в Москве

5 июня на одной из дорог столицы вспыхнул отечественный ВАЗ-2108. Водитель коммунального транспорта не растерялся и потратил немного казенной воды на помощь нуждающемуся.

Событие на своей странице в Twitter осветила пресс-служба МЧС по Юго-Западному автономному округу Москвы. По данным ведомства, поливомоечная машина успешно заменила пожарных на Варшавском шоссе. Заметив горящий автомобиль возле дома №238, водитель направил струю на очаг пожара и ликвидировал его.

Совершив едва ли не геройский поступок, сотрудник коммунальной службы направился дальше по маршруту и даже не дождался "спасибо" от владельца пострадавшего транспортного средства. По предварительным заключениям специалистов МЧС, возгорание произошло из-за неполадок в электропроводке автомобиля, работавшей в аварийном режиме.



