В Москве неизвестный нанес 11-летней девочке ножевое ранение в грудь и сбежал

Московская полиция занимается поисками мужчины, который совершил нападение на 11-летнюю школьницу в подъезде жилого дома в четвертом Очаковстком переулке.

Пострадавшая возвращалась домой с прогулки, однако уже находясь возле своей квартиры на лестничной площадке девочка подверглась нападению неизвестного. Мужчина нанес школьнице ножевое ранение в грудь, после чего скрылся с места преступления. Сообщается, что нож попал в самое сердце.

Раненную девочку нашла соседка, она же и вызвала медиков. Мать девочки в это время находилась на работе. На данный момент пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи пытаются сделать все, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь.

Правоохранительные органы сообщили, что они уже начали искать преступника, однако мотив преступления все еще не ясен. Есть вероятность, что злоумышленник страдает психическим расстройством, однако полиция не исключает и возможности, что нападение могло быть намеренным покушением на убийство.