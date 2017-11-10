В Угличе супруги изнасиловали беременную знакомую

Инцидент в Угличе произошел, когда беременная девушка зашла в гости к своей подруге и ее мужу.

Согласно информации следствия, трое друзей распивали алкогольные напитки в квартире супругов. Во время, когда все уже были в нетрезвом состоянии, две женщины стали конфликтовать. В разгаре ссоры подруга со своим мужем изнасиловали беременную гостью. Отмечается, что также присутствовали угрозы расправы. После происшествия у жертвы случился выкидыш. Известно, что после этой ситуации обвиняемая нападала на своего супруга с ножом. Сообщается, что у мужа и жены растут четверо детей.

За совершенное преступление женщину приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы условно, срок условного заключения ее мужа немного меньше - четыре года и один месяц.

Напомним, что недавно в Рязанской области двое мужчин изнасиловали женщину из-за спора. Возле дома своей жертвы они поспорили, победителю полагался приз в размере пяти тысяч рублей. Обвиняемые сломали калитку во двор, после чего стучали в дверь дома. Женщина услышала шум и вышла, а мужчины изнасиловали ее и поспешили скрыться. Правоохранительные органы задержали преступников. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.