В Хабаровске мужчина пытался ограбить секс-шоп, но скрылся с позором

Случай произошел вечером 7 июня. Злоумышленник позарился на магазин интимных товаров, базирующийся по улице Карла-Маркса.

Сотрудники Главного управления МВД по Хабаровскому краю сообщают о случае, в ходе которого в административном центре мужчина пытался ограбить секс-шоп, но скрылся с позором. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован вечером 7 июня.

Налетчик пришел в магазин, который располагается недалеко от остановки "Памятник партизан". Когда посетители разошлись, он начал привлекать внимание продавщицы, спрашивая ее о товарах, и даже делал вид, будто звонит супруге за советом. После он сказал, что ему нужно взять деньги в машине, и вышел.

Когда он вошел обратно, то направил струю слезоточивого газа из баллончика прямо в лицо продавщице, однако та не растерялась и, перехватит "оружие", брызнула в лицо и ему. Испугавшись, он поспешил убежать, а девушка позвонила в полицию. Так как ей удалось пообщаться с мужчиной довольно долго, она описала его внешность очень подробно. Теперь правоохранители занимаются его поисками.