Житель Челябинска обстрелял школьников из-за мячика

8 июня группа участников летнего лагеря гимназии №63 полезли доставать игрушку и попали под обстрел из пневматического оружия. Об этом рассказали представители администрации города.

По предварительным данным, группа школьников забрались на крышу чужого гаража из-за мячика-попрыгунчика, улетевшего с территории учебного заведения. Заметив это, к ребятам подошла пожилая женщина и попросила их слезть. Потом в ситуацию вмешался её супруг, который предпринял более радикальные действия.

Очередной призыв житель Челябинска подкрепил выстрелами. Он обстрелял нарушителей, что привело к травме одного из них. По словам товарищей, пятиклассник получил ссадины на бедре и плече. Видимо, от испуга свалился с гаража. Подростка увезли в больницу и осмотрели. Однако родители мальчика отказались от госпитализации.

Вскоре после медиков, на место инцидента прибыли полицейские. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по признакам вооруженного хулиганства. Обстоятельства дела выясняются.