Министр Тверской области Шафорост арестован и доставлен в Москву

Виктора Шафороста обвиняют в пособничестве родному брату Павлу Шафоросту, который, по подозрению прокуратуры, возглавлял банду полицейских, занимающихся шантажом, злоупотреблением должностными полномочиями и взяточничестве.

Министр Тверской области Виктор Шафорост арестован и доставлен в Москву. На данный момент его держат в тюрьме столичного округа Лефортово. Уже в ближайшее время чиновника будут судить по делу о пособничестве банде полицейских, которые осуществляли незаконную деятельность. Примечательно, что главарем банды является родной брат министра.

Павлу Шафоросту вменяют произошедшее летом 2016 года. По версии следствия, тогда вместе со своими подчиненными он прибыл в офис одной из частных предпринимательских компаний в Новой Москве. Они надавили на генерального директора, заявив, что возбудят против него уголовное дело по некоторым серьезным нарушениям. Тогда они забрали у него крупную сумму денег и драгоценный камень.

После этого в отношении банды было заведено уголовное дело. В то время, пока проходило следствие, был совершен поджог машины ограбленного предпринимателя, а также поджог следственного отдела, в котором хранились материалы по делу.