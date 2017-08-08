В Омске собачница спасла отравленного младенца, брошенного за гаражами

7 июня гулявшая с собакой женщина обнаружила новорожденного на улице Чайковского. Так объявила пресс-служба регионального СУ СКР.

Собачница гуляла по Омску и оказалась за гаражами на краю улицы. Там она заметила маленького ребенка в куске ткани. Горожанка спасла малышку, обратившись к медикам. Бригада скорой помощи оказала необходимую помощь и госпитализировала младенца.

Городские СМИ приводят слова врачей. Они заключили, что девочке не исполнилось и суток. При этом она была отравлена продуктами алкоголя. Предполагается, что у роженицы была интоксикация на почве алкоголизма.

В Следственном комитете завели уголовное дело по признакам оставления в опасности заведомо беспомощного человека. В рамках расследования они намерены отыскать мать девочки, выяснить обстоятельства и привлечь её к уголовной ответственности. Правоохранители призывают омичей сообщать любую информацию о подозреваемой по номеру 123 - на телефонную линию доверия ведомства.