"Ожившего" ребенка 15-летней нашли под землей через 8 часов

В Бразилии подросток ошибочно похоронила новорожденную на глубине 50 сантиметров. Как пишет издание The Mirror, малышку спасли полицейские.

По данным источников, 15-летняя девушка индийского происхождения родила ребенка в ванной своего дома. Из-за неловкого обращения, девочка упала на пол и ударилась головой. Заметив, что она не плачет, бабушка молодой мамы приняла ребенка за мертвую. В связи с этим 57-летняя женщина завернула неподвижную малышку в кусок ткани и зарыла под землей.

Спустя 8 часов плач "ожившего" ребенка из могилы услышали проходящие мимо сотрудники полиции. Они откопали девочку и отвезли в больницу. Медики разместили маленькую пациентку в отделение интенсивной терапии и выходили. В настоящее время она находится в стабильном состоянии. После этого правоохранители заинтересовались личностью роженицы, вышли на 15-летнюю бразильянку и выяснили подробности инцидента.