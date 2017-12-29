В Перми учитель изнасиловал младшеклассника

В Перми школьного учители взяли под стражу за изнасилование ученика.

Согласно информации следствия, учитель вызвал ученика младших классов в свой кабинет для того, чтобы обсудить с ним его отметки. В тот момент, когда педагог остался с ребенком в кабинете без посторонних, он его изнасиловал. Правоохранительные органы собрали все необходимые доказательства преступления и направили их в суд для дальнейшего разбирательства. Известно, что возбудили уголовное дело, а учителя-педофила тут же уволили с места работы, как только его взяли под стражу.

Напомним, что недавно в США 34-летняя учительница переспала со своим учеником. Предварительно, это случалось несколько раз. Один такой инцидент полиция смогла доказать. Сообщается, что учительница уже была уволена из учреждения. Она внесла залог суммой 50 тысяч долларов для того, чтобы не пребывать за решеткой до судебного заседания, которое состоится 12 июня. Женщине дали подписку о не выезде из штата, а так же ей запретили иметь любой контакт с лицами, не достигшими несовершеннолетия.