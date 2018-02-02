В Ангарске подростки ограбили дом одноклассника

В Ангарске 16-летние школьники продумали план для того, чтобы ограбить дом одноклассника.

Ребята проследили за своим товарищем. Тогда, когда мальчик вышел на улицу погулять с друзьями, они проникли в его дом. Подросткам не удалось найти там денег, однако они украли из жилья друга ноутбук, игровую приставку, пару бутылок алкоголя и дорогой сувенирный нож. Жертвы ограбления подсчитали ущерб: сумма равна 66 тысячам рублей. На судебном заседании потерпевшие просили суд сжалиться над грабителями, так как подростки вернули часть того, что своровали, и принесли свои извинения. Подростков приговорили к одному году условного лишения свободы.

Напомним, недавно в Петербурге подростки ограбили ребенка. Старшеклассники увидели ребенка в переулке, когда тот прогуливался. Они напали на него и открыто отняли у него портативную музыкальную колонку. Родители потерпевшего заявили, что украденное составляет 16 тысяч рублей. Грабителей задержали правоохранительные органы. Все, что было отнято, вернули законным хозяевам. В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье "кража".