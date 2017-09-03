В Башкирии родственники решили отнять у солдата жилье

В Башкирии парень пошел служить в армию. В это время его родные решили поселиться у него дома.

Правоохранительные органы выяснили, что молодому человеку не удалось сразу вступить в права наследства. По этой причине он решил попробовать выселить нежданных родственников с помощью суда, так как сами они оставались в доме против воли хозяина. Представители суда заявили родственникам солдата, что если они не покинут его жилье, то их выселят принудительно и заставят выплатить штраф. Супружеская пара понимая свое положение приняли решение избежать расходов и все-таки перебрались в свою квартиру.

Напомним, что недавно в Хабаровске женщина избила свою мать из-за квартиры. Сообщается, что обвиняемая в момент преступления была в нетрезвом состоянии. Известно, что дочь являлась единственной наследницей на квартиру. Как только она переехала к своей матери, то тут же стала оскорблять ее и вести плохой образ жизни. Однажды в состоянии алкогольного опьянения она стала желать смерти матери, чтобы завладеть квартирой полностью, после чего избила пожилую женщину. Жертва обратилась в полицию. Представители прокуратуры помогли ей вернуть жилье обратно.