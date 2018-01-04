В Горном Алтае женщина убила мужчину, когда застала его у соседки

В скором времени состоится судебное заседание в Горном Алтае, где будет решаться судьба женщины, убившей мужчину из-за ревности.

Согласно информации правоохранительных органов, женщина была в нетрезвом состоянии, когда зашла к своей соседке. Там она увидела, как ее сожитель сидит в соседском доме и выпивает с хозяйкой жилища. Из-за ревности началась ссора между обвиняемой и ее сожителем. Во время конфликта она взяла в руки нож и нанесла сильный удар в области груди. Мужчина умер на месте происшествия от потери большого количества крови. Правоохранительные органы задержали обвиняемую, собрали все доказательства и направили их в суд для решения о мере наказания.

Напомним, в Невинномысске из-за ревности девушка стала "изнасилованной". Она сама нанесла себе увечья и порвала одежду, чтобы обвинить знакомого мужчину в изнасиловании. Правоохранительные органы не нашли весомых доказательств преступления. Уже на допросе она запуталась в своих же показаниях. После она призналась, что ревновала мужчину и решила ему таким образом отомстить. Девушка приговорена к шести месяцам лишения свободы за дачу ложных показаний.