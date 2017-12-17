Не сдались: в Ингушении спецслужбы ликвидировали одного боевика

8 июня в Назрани произошла спецоперация по нейтрализации группы вооруженных злоумышленников. Неудачные переговоры завершились обоюдной стрельбой.

Как сообщают СМИ по данным инсайдеров, спецслужбы Ингушетии совместно с правоохранителями преследовали подозреваемых и заблокировали их в одном из городских зданий. Правоохранители призвали потенциальных преступников оставить оружие и выйти к властям.

Однако уговоры не дали желаемого результата. В ответ на предложение, стрелки не сдались и открыли огонь. Представители власти атаковали в ответ и ликвидировали одного боевика. Спецоперация пока не завершилась. Пока неизвестно, в чем именно провинились убитый и его сообщники.