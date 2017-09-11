В Екатеринбурге женщина ударила полицейского пельменями из-за коньяка

В Екатеринбурге случился инцидент в местном супермаркете. Пострадал сотрудник полиции.

Согласно информации правоохранительных органов, женщина в магазине приобрела 2 килограмма замороженных пельменей. Она хотела купить к ним бутылку коньяка, но на это у нее уже не хватило средств и она приняла решение украсть алкоголь. Сотрудник полиции сделал ей замечание, после чего она начала с ним конфликт. В результате женщина взяла пельмени и нанесла полицейскому сильный удар по голове. Мужчине пришлось ехать в больницу: после удара он начал чувствовать сильную боль.

Правонарушительницу отвезли в ближайшее отделение полиции. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, что недавно в Москве женщина обвинила таксиста в изнасиловании, а после этого набросилась на полицейского. По ее словам, вместо указанного ей адреса таксист увез ее в другое место и попытался изнасиловать ее. На место преступления она тут же вызвала полицию. Согласно данным полицейских, женщина не могла ничего нормально объяснить, из-за чего набросилась на сотрудников полиции с оскорблениями. Сейчас проверяют ее слова на достоверность.