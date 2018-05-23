В Усть-Илимске мужчина изнасиловал ребенка

За решеткой обвиняемый насильник не спешил признавать свою вину.

Согласно информации правоохранительных органов, еще в феврале началась работа по этому уголовному делу. Сообщают, что 20-летний житель города Усть-Илимск надругался над ребенком. Отмечается также то, что он угрожал своей жертве расправой. В суде предъявили все нужные доказательства и выяснили, что изнасилование повторялось дважды. Обвиняемый был приговорен к 13 годам лишения свободы. Своей вины он признавать не хотел и подал заявление в апелляционный суд, однако это приговор не изменило.

Напомним, что недавно на Кубани мужчина изнасиловал 12-летнюю племянницу, после чего утопил ее в реке. Согласно информации полиции, мужчина проследил за девочкой от дома. После он догнал ее и изнасиловал. Далее он нанес ребенку сильный удар и задушил девочку. Предполагают, что удушение было с ремешком от сумки. Тело мертвого ребенка он утопил в реке, чтобы замести свои следы. Все доказательства преступления собраны и уже направлены в суд для того, чтобы выбрать меру наказания. За содеянное обвиняемого могут приговорить к пожизненному лишению свободы.