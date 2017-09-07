Двое военных пострадали из-за взрыва на полигоне в Леонобласти

7 июня неизвестный боевой снаряд, сдетонировав, уложил на больничную койку военнослужащих из армейской части неподалеку. О происшествии в четверг объявила пресс-служба Западного военного округа.

Инцидент произошел днем на полигоне "Туганы" в Ленинградской области. Там произошел взрыв боеприпаса, скрывшегося в почве. В это время несколько военных готовили площадку для проведения мероприятий. Двое из них получили серьёзные повреждения нижних конечностей и теперь получают лечение в медучреждении. Их жизнь находится в безопасности. Некоторое время 29-летний служащий из Воронежской области и 19-летний из Пензенской проведут на больничных койках.

Командование ЗВО проверяют обстоятельства происшествия. Они выяснили, что последствия взрыва слегка задели ещё одного человека, однако тот отказался ложиться в больницу.

Региональные СМИ пишут, дескать снаряд взорвался в Кингисеппском районе. Эту информацию подтвердила местные власти. На "Туганах" в 120 километров от районного центра готовились пилоты ВВС.