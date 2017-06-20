Во Франции взорвался завод компании Soprema: есть пострадавшие

Сегодня во Франции прогремел взрыв на заводе по изготовлению водоупорных изделий и материалов для теплосбережения.

Издание Le Parisien сообщает, что на территории города Сен-Жюльен-дю-Сю, где находится филиал компании Soprema, наблюдается сильное задымление. По предварительным данным, известно о трёх пострадавших вследствие инцидента. На месте происшествия работают представители полиции, пожарной службы и скорой медицинской помощи. Причины пожара выясняются.

Ранее стало известно о взрыве на военном полигоне в Ленинградской области вследствие ликвидации боеприпасов времён Второй мировой войны. Госпитализированы трое военнослужащих. Предварительно сообщается, что взорвался снаряд, который не был замечен ранее при подготовке к запланированному подрыву.