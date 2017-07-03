«Укус с того света»: мужчину укусила отрезанная голова змеи

От укуса мужчина едва не погиб. Для его спасения врачи ввели ему 26 доз противоядия.

Как сообщается, в американском штате Техас змея подарила мужчине «укус с того света». Когда американец работал в саду, он заметил огромную гремучую змею. Длина рептилии составляла более 1,5 метров. Змея неожиданно стала стремительно приближаться в сторону мужчины.

Однако, он не растерялся, так как для Техаса змеи не являются редкостью. Мужчина убил рептилию, отрезав ей голову. Казалось бы, на этом инцидент мог быть исчерпан. Однако, когда мужчина нес змеиную голову, чтобы закопать ее в землю, она его укусила. От укуса мертвой змеи у американца начались судороги, ему потребовалась помощь врачей. Жена укушенного мужчины вызвала ему медиков скорой помощи. Врачам пришлось госпитализировать мужчину, так как над его жизнью нависла опасность. Для спасения укушенного американца врачи вкололи ему 26 доз противоядия под названием CroFab. Сейчас он жив, но продолжает оставаться в больнице. Врачи смогли стабилизировать состояние мужчины, но у него возникли осложнения в виде проблем с почками.