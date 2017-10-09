В Омске заминировали жилой дом

В Омске пришлось оцепить район и эвакуировать людей в связи с информацией о заложенной бомбе в одном из жилых домов.

Неизвестный сообщил, что в жилом многоквартирном доме с административными помещениями по адресу улица Маршала Жукова 76 заложена бомба. На место сразу выехали экстренные службы вместе с сапёрами и кинологами. Никакой дополнительной информации указано не было, поэтому обнаружение взрывного устройства займёт намного больше времени.

Интернет-пользователи сошлись на том, что это ложное минирование, которое было совершенно с целью общественного резонанса, ведь о реальных взрывах узнают уже в момент происшествия. Комментаторы отметили, что это уже второе минирование за сутки.

Пользователи сети интернет также упомянули и про блокировки мессенджера Telegram, который вновь может попасть в центр внимания, если будет как-то связан с возможной трагедией.