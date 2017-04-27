В Аргентине скончалась сестра королевы Нидерландов

Сегодня ночью стало известно об утрате в королевской семье. Так, в собственном доме в Буэнос-Айресе скончалась младшая сестра монархини Нидерландов Инес Соррегьета.

Аргентинский таблоид La Nación заявляет, что сестра королевы Максимы умерла, по предварительным данным, путём самоубийства. Немного не дожившая до тридцатидвухлетия Соррегьета до смерти в течение длительного периода употребляла антидепрессанты для улучшения психического состояния, а также было известно о её проблемах с питанием. На месте происшествия работают следователи, которые выяснят причину смерти Инес.

Известно, что королева Нидерландов Максима, которая, вероятно, посетит Аргентину для почтения памяти сестры, стала супругой монарха Виллема-Александра шестнадцать лет назад. Для получения благословения на бракосочетание пара столкнулась с непониманием парламентской коллегии. Несмотря на то, что разрешение было получено, родители молодожёнов не имели права находиться на мероприятии.