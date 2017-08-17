На стройке в Домодедово отрыли авиабомбу времен ВОВ

Возле подмосковного села Добрыниха рабочие копали траншею для создания новой взлетно-посадочной полосы, когда наткнулись на подозрительный предмет. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Накануне сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях получили сигнал от дежурного ЕДДС из Домодедово. Он доложил, что на стройке ВПП отрыли авиабомбу, оставшуюся в земле со времен ВОВ. Из-за этого строительство было приостановлено на 15 минут.

Сотрудники окружного ОВД оцепили место проведения земляных работ и обеспечили охрану. Специалисты извлекли авиационный снаряд из ямы и позднее взорвали в безопасном для местного населения месте.