В Кемерове автоледи не заметила фуру и устроила ДТП

Авария случилась 7 июня в районе 10:00 часов на перекрестке улицы Нахимова и переулка Авроры. По словам очевидцев, автомобиль Daewoo Matiz выехал на перекресток, где ехала фура, ДТП случилось из-за невнимательности.

Как сообщается, в аварии никто не пострадал. Обе машины получили повреждения, однако они оказались не столь критичными. Очевидец события рассказал, что автоледи попросту не заметила фуру, от чего и случилась «встреча двух одиночеств». Свидетель ДТП не удержался от иронии и пошутил на счет дамы за рулем.

В Сети уже появились первые снимки с места аварии. На фото видно, что фура-большегруз оказалась задетой автомобилем Matiz. Легковушка врезалась в крупногабаритную машину, от чего на перекресте образовался небольшой затор. Подробностей случившегося пока что не предоставляется, так как никто не пострадал и другие машины не задеты, СМИ утверждают, что ДТП обошлось «малыми жертвами».